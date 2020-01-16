Уполномоченный Врховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало подвел итог работы деятельности регионального представительства и рассказал о правонарушениях обнаруженных в местах несвободы за 2019 год.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в кризисном медиа-центре в четверг, 16 января, - передает корреспондент НикВести.

Основной функцией регионального представительства в течении года было осуществление национально-превентивного механизма: посещения мест несвободы, отделений полиций, школ-интернатов для обнаружения нарушения прав человека.

— В общем, по области около 150 таких мест, там люди находятся либо по решению суда, либо по решению соответствующих административных органов. Отмечу, что все наши посещения осуществляются без дополнительного предупреждения этих заведений. Мы имеем право прийти в любое время и увидеть ту ситуацию, которая есть в том или ином учреждении в данный момент, - сказал Вадим Жепало.

Как рассказал Вадим Жепало в течение 2019 года было проведено 32 проверки в местах лишения свободы Николаевской области.

— Больше всего нарушений прав обнаружено относительно трудоустройства. Очень часто поднимался вопрос паспортизации людей в местах лишения свободы. В большинстве колоний было выявлено отсутствие информации правовой помощи. В этом году в некоторых учреждениях мы проведем проверки впервые, в других повторные для понимания, устранились ли эти ошибки или нет, - отметил он.

Также рассказали о проверках в органах полиции, основной проблемой в которых оказалось отсутствие доступа для передвижения людей с инвалидностью и комнат для задержанных. По словам регионального представителя, все задержанные находятся в кабинетах следователей.

Помимо этого, за год было проверено также 6 школ-интернатов, в которых были зафиксированы факты бесхозяйственной деятельности и нерационального использования средств.

— Люди, которые там работают за те копейки за 4 тысячи гривен, проводят колоссальную работу с детьми, нуждающимися в особом отношении. Фактов жестокого отношения мы не обнаружили, но нашли факты бесхозяйственной деятельности и непонятного использования наших налогов. Когда в Новопетровской школе-интернате построили котельную за 3 миллиона гривен, которая стоит и не используется, а они отапливают помещение с помощью 48-летнего котла, возникают вопросы. Когда в Первомайском интернате возле площадки находятся кубы угля, пыль с которого летит в лица детей, и где открыты люки канализационных стоков, тоже возникают вопросы. В Березниковской школе сделали шикарный ремонт в столовой, а посредине нее провальный потолок, потому что дерево, находящееся на территории интерната, упало на крышу учреждения, - рассказал Вадим Жепало.

В частности, Вадим Жепало обратился к общественности с просьбой сообщать представительство о любых фактах нарушений прав людей.

— Просим, если у вас есть информация о том, что нарушаются права людей, в частности, в таких местах, пожалуйста, обращайтесь. Мы можем войти в любое учреждение и проверить его, - обратился он.

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