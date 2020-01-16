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Законопроект об изменениях в регламент Верховной рады будет доработан из-за рисков нарушения конституционных прав народных депутатов.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
— Я сегодня отозвал эту версию регламента. Ведь было много вопросов о конституционности некоторых норм. В частности, ограничение по 45-ти депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав, - заявил Давид Арахамия.
Он также пояснил, что создадут рабочую группу для доработки законопроекта.
— Мы решили взять по два представителя из каждой фракции и доработать законопроект, чтобы не было обвинений, что монобольшинство меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласованная версия. Потому что его надо менять, потому что он реально архаичный, - добавил Давид Арахамия.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 404, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосования на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.
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Законопроект об изменениях в регламент Верховной рады будет доработан из-за рисков нарушения конституционных прав народных депутатов.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
— Я сегодня отозвал эту версию регламента. Ведь было много вопросов о конституционности некоторых норм. В частности, ограничение по 45-ти депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав, - заявил Давид Арахамия.
Он также пояснил, что создадут рабочую группу для доработки законопроекта.
— Мы решили взять по два представителя из каждой фракции и доработать законопроект, чтобы не было обвинений, что монобольшинство меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласованная версия. Потому что его надо менять, потому что он реально архаичный, - добавил Давид Арахамия.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 404, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосования на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.