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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
Об этом журналистам рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает в четверг, 16 января, РБК-Украина.
Арахамия отметил, что на встрече обсуждался вопрос зарплат министрам.
— Премьер был у президента, я вернулся сам от президента. Мне предоставили справку о всех этих зарплатах министров, и там нет вообще никакой «зрады». Я сам лично принимал участие в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров. И всем им обещали рыночную зарплату от двух до пяти тысяч долларов. Вот такая зарплата и есть. Большей нет ни у кого, – заявил Давид Арахамия.
Он отметил, что на сайте Кабмина отныне будут регулярно публиковать зарплаты чиновников.
— Поэтому эти выплаты в конце года, у них есть оклад 14 тысяч гривен, и они получали четыре месяца подряд оклад, а потом этими премиями просто добили - где-то три тысячи долларов. Это не правда, что получали по 500 тысяч гривен, – добавил он.
Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
Об этом журналистам рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает в четверг, 16 января, РБК-Украина.
Арахамия отметил, что на встрече обсуждался вопрос зарплат министрам.
— Премьер был у президента, я вернулся сам от президента. Мне предоставили справку о всех этих зарплатах министров, и там нет вообще никакой «зрады». Я сам лично принимал участие в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров. И всем им обещали рыночную зарплату от двух до пяти тысяч долларов. Вот такая зарплата и есть. Большей нет ни у кого, – заявил Давид Арахамия.
Он отметил, что на сайте Кабмина отныне будут регулярно публиковать зарплаты чиновников.
— Поэтому эти выплаты в конце года, у них есть оклад 14 тысяч гривен, и они получали четыре месяца подряд оклад, а потом этими премиями просто добили - где-то три тысячи долларов. Это не правда, что получали по 500 тысяч гривен, – добавил он.
Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.