Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Об этом журналистам рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает в четверг, 16 января, РБК-Украина.

Арахамия отметил, что на встрече обсуждался вопрос зарплат министрам.

— Премьер был у президента, я вернулся сам от президента. Мне предоставили справку о всех этих зарплатах министров, и там нет вообще никакой «зрады». Я сам лично принимал участие в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров. И всем им обещали рыночную зарплату от двух до пяти тысяч долларов. Вот такая зарплата и есть. Большей нет ни у кого, – заявил Давид Арахамия.

Он отметил, что на сайте Кабмина отныне будут регулярно публиковать зарплаты чиновников.

— Поэтому эти выплаты в конце года, у них есть оклад 14 тысяч гривен, и они получали четыре месяца подряд оклад, а потом этими премиями просто добили - где-то три тысячи долларов. Это не правда, что получали по 500 тысяч гривен, – добавил он.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.