Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время ежегодной встречи Национального банка со своими клиентами, состоявшейся 16 января, передает «Лига.Финансы».

— Сейчас мы обсуждаем этот законопроект в комитете, вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля, – сообщила Екатерина Рожкова.

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул условие к украинской власти о запрете возврата банков их владельцам.