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Голосование парламента за законопроект №2571, который, среди прочего, делает невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам, состоится в феврале.
Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время ежегодной встречи Национального банка со своими клиентами, состоявшейся 16 января, передает «Лига.Финансы».
— Сейчас мы обсуждаем этот законопроект в комитете, вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля, – сообщила Екатерина Рожкова.
Напомним, Международный валютный фонд выдвинул условие к украинской власти о запрете возврата банков их владельцам.
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Голосование парламента за законопроект №2571, который, среди прочего, делает невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам, состоится в феврале.
Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время ежегодной встречи Национального банка со своими клиентами, состоявшейся 16 января, передает «Лига.Финансы».
— Сейчас мы обсуждаем этот законопроект в комитете, вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля, – сообщила Екатерина Рожкова.
Напомним, Международный валютный фонд выдвинул условие к украинской власти о запрете возврата банков их владельцам.