Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, 41 человек – воздержались.

Накануне президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

— Он смотрит на проблемы системно. Он также занимается тем, что мы сейчас называем цифровизацией. Я прошу вас, коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать разрешение Государственной Думе назначить Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства Российской Федерации, – сказал при представлении Мишустина Гарри Минх.

В своем выступлении до начала голосования Мишустин повторил тезисы обращения Путина к Совету Федерации, которое состоялось накануне, а именно о необходимости своевременно предоставлять выплаты семьям, обеспечить детей горячим питанием в школах, создании новых рабочих мест и необходимости реформирования правительства.

В своей речи он также сделал упор на реформу экономического сектора, условий для малого бизнеса, укреплении оборонно-промышленного комплекса и налаживание взаимодействия с регионами.

Напомним, назначение произошло после того, как правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы.