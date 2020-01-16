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Экс-президент Украины, лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко считает, что к публикации аудиозаписей якобы разговоров премьер-министра Алексея Гончарука причастны антиукраинские силы.
Об этом Петр Порошенко сказал в кулуарах Верховной Рады в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба партии.
— Это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам. Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал, - сказал Петр Порошенко.
Он отметил, что атака на правительство Гончарука началась на российских каналах и на каналах одного известного олигарха.
— Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха. Какие причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы, - пояснил Петр Порошенко.
По словам Петра Порошенко, его партия не будет принимать участия в атаке на экономический блок правительства Алексея Гончарука.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
Сам Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.
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Экс-президент Украины, лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко считает, что к публикации аудиозаписей якобы разговоров премьер-министра Алексея Гончарука причастны антиукраинские силы.
Об этом Петр Порошенко сказал в кулуарах Верховной Рады в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба партии.
— Это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам. Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал, - сказал Петр Порошенко.
Он отметил, что атака на правительство Гончарука началась на российских каналах и на каналах одного известного олигарха.
— Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха. Какие причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы, - пояснил Петр Порошенко.
По словам Петра Порошенко, его партия не будет принимать участия в атаке на экономический блок правительства Алексея Гончарука.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
Сам Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.