Экс-президент Украины, лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко считает, что к публикации аудиозаписей якобы разговоров премьер-министра Алексея Гончарука причастны антиукраинские силы.

Об этом Петр Порошенко сказал в кулуарах Верховной Рады в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба партии.

— Это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам. Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал, - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что атака на правительство Гончарука началась на российских каналах и на каналах одного известного олигарха.

— Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха. Какие причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы, - пояснил Петр Порошенко.

По словам Петра Порошенко, его партия не будет принимать участия в атаке на экономический блок правительства Алексея Гончарука.

Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.

Сам Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.