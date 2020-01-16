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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что отставка российского правительства не имеет никакого значения, ведь вся власть в России принадлежит и будет принадлежать Владимиру Путину.
Об этом Петр Порошенко рассказал в интервью журналистам, комментируя послание Путина Федеральному Собранию и отставку российского правительства, сообщает пресс-служба политсилы.
— Моя абсолютно твердая позиция - в России нет правительства, в России нет парламента, Думы, нет Федерального Собрания. Вся власть в руках одного человека. фамилию и имя этого человека вы очень хорошо знаете. Поэтому отставка или назначение нового российского правительства меня совершенно не интересует и не должна интересовать украинцев, - сказал Петр Порошенко.
В то же время Петр Порошенко отметил, что вчерашнее послание Путина Федеральному Собранию нужно очень внимательно проанализировать.
— Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. Второй вывод - Путин собирается оставаться навсегда. У него заканчивается срок президентских полномочий, и цель вчерашнего послания - это изменения в Конституцию, которые теперь уже, когда президентом может быть не Путин, забирают у этого президента всю власть, переносят ее для другой должности. Я не знаю, как она будет называться - или председатель Государственного совета, или премьер-министр, или что-то вроде того, что произошло в Казахстане, но это будет один человек - Путин. Все, для чего это делается - для того, чтобы сохранить власть в руках Путина. Поэтому я советую всем очень тщательно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию Российской Федерации. Это несет прямые риски и угрозы нашей стране, - подчеркнул Петр Порошенко.
Лидер «Европейской Солидарности» также отметил, что в этих условиях Украинское государство должно объединиться, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год, а не так, как это делает нынешняя власть.
— Я считаю, что коммуникационная стратегия с начала года была бездарно проиграна, что те первые кризисные вызовы, с которыми столкнулась новая власть - были проиграны. Над «Оманом украинский» смеется весь мир. Я твердо убежден, что это время, когда должны начаться решительные объединяющие шаги со стороны действующей власти, - подчеркнул Петр Порошенко.
Напомним, вчера 15 января, правительство Российской Федерации подало в отставку после послания Владимира Путина парламенту РФ.
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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что отставка российского правительства не имеет никакого значения, ведь вся власть в России принадлежит и будет принадлежать Владимиру Путину.
Об этом Петр Порошенко рассказал в интервью журналистам, комментируя послание Путина Федеральному Собранию и отставку российского правительства, сообщает пресс-служба политсилы.
— Моя абсолютно твердая позиция - в России нет правительства, в России нет парламента, Думы, нет Федерального Собрания. Вся власть в руках одного человека. фамилию и имя этого человека вы очень хорошо знаете. Поэтому отставка или назначение нового российского правительства меня совершенно не интересует и не должна интересовать украинцев, - сказал Петр Порошенко.
В то же время Петр Порошенко отметил, что вчерашнее послание Путина Федеральному Собранию нужно очень внимательно проанализировать.
— Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. Второй вывод - Путин собирается оставаться навсегда. У него заканчивается срок президентских полномочий, и цель вчерашнего послания - это изменения в Конституцию, которые теперь уже, когда президентом может быть не Путин, забирают у этого президента всю власть, переносят ее для другой должности. Я не знаю, как она будет называться - или председатель Государственного совета, или премьер-министр, или что-то вроде того, что произошло в Казахстане, но это будет один человек - Путин. Все, для чего это делается - для того, чтобы сохранить власть в руках Путина. Поэтому я советую всем очень тщательно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию Российской Федерации. Это несет прямые риски и угрозы нашей стране, - подчеркнул Петр Порошенко.
Лидер «Европейской Солидарности» также отметил, что в этих условиях Украинское государство должно объединиться, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год, а не так, как это делает нынешняя власть.
— Я считаю, что коммуникационная стратегия с начала года была бездарно проиграна, что те первые кризисные вызовы, с которыми столкнулась новая власть - были проиграны. Над «Оманом украинский» смеется весь мир. Я твердо убежден, что это время, когда должны начаться решительные объединяющие шаги со стороны действующей власти, - подчеркнул Петр Порошенко.
Напомним, вчера 15 января, правительство Российской Федерации подало в отставку после послания Владимира Путина парламенту РФ.