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Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.
Закон №0901 гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.
Дети на длительном стационарном лечении получат право получать образование в медучреждениях. Для работы по индивидуальной программе ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это создается индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и будет утверждать директор.
Для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются вне учреждения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.
Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:
В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут.
Минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, максимальное - 25 для начальной школы и 30 для средней школы. В законе указана минимальная продолжительность учебного года - не меньше 175 учебных дней в период с 1 сентября до 1 июля.
Предполагается три три модели изучения украинского языка в школах.
Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и которые не имеют государства, которое этот язык бы защищал и развивал. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.
Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания, использование этой модели может быть разное, но основы такие:
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной из украинской языковой семей, а также проживающие преимущественно в среде собственной речи (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
Относительно работы учителей. Ставка для учителя - 18 учебных часов. Предусмотрены ряд доплат, например, за классное руководство (20-25%), проверку учебных работ (10-20%), заведование мастерскими и кабинетами информатики (15-20%).
Директор школы назначается на 6 лет по результатам конкурса, один человек не может занимать эту должность два срока подряд. До 2019/2020 учебного года бессрочные договоры с нынешними директорами должны быть прекращены, по их согласию с ним могут подписать договор на шесть лет (с директорами пенсионного возраста - на 1 год).
Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20% надбавку.
Учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим.
Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.
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Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.
Закон №0901 гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.
Дети на длительном стационарном лечении получат право получать образование в медучреждениях. Для работы по индивидуальной программе ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это создается индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и будет утверждать директор.
Для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются вне учреждения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.
Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:
В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут.
Минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, максимальное - 25 для начальной школы и 30 для средней школы. В законе указана минимальная продолжительность учебного года - не меньше 175 учебных дней в период с 1 сентября до 1 июля.
Предполагается три три модели изучения украинского языка в школах.
Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и которые не имеют государства, которое этот язык бы защищал и развивал. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.
Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания, использование этой модели может быть разное, но основы такие:
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной из украинской языковой семей, а также проживающие преимущественно в среде собственной речи (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
Относительно работы учителей. Ставка для учителя - 18 учебных часов. Предусмотрены ряд доплат, например, за классное руководство (20-25%), проверку учебных работ (10-20%), заведование мастерскими и кабинетами информатики (15-20%).
Директор школы назначается на 6 лет по результатам конкурса, один человек не может занимать эту должность два срока подряд. До 2019/2020 учебного года бессрочные договоры с нынешними директорами должны быть прекращены, по их согласию с ним могут подписать договор на шесть лет (с директорами пенсионного возраста - на 1 год).
Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20% надбавку.
Учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим.
Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.