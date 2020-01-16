Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.

Закон №0901 гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Дети на длительном стационарном лечении получат право получать образование в медучреждениях. Для работы по индивидуальной программе ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это создается индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и будет утверждать директор.

Для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются вне учреждения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.

Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:

1-2 классы - адаптационно-игровой цикл начального образования;

3-4 классы - основной цикл начального образования;

5-6 классы - адаптационный цикл базового среднего образования;

7-9 классы - базовое предметное обучение;

10 класс - профильно-адаптационный цикл среднего образования;

11-12 классы - профильный цикл среднего образования.

В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут.

Минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, максимальное - 25 для начальной школы и 30 для средней школы. В законе указана минимальная продолжительность учебного года - не меньше 175 учебных дней в период с 1 сентября до 1 июля.

Предполагается три три модели изучения украинского языка в школах.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и которые не имеют государства, которое этот язык бы защищал и развивал. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания, использование этой модели может быть разное, но основы такие:

на материнском языке, наряду с изучением государственной, они будут учиться в начальный школе;

в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке;

со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной из украинской языковой семей, а также проживающие преимущественно в среде собственной речи (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Относительно работы учителей. Ставка для учителя - 18 учебных часов. Предусмотрены ряд доплат, например, за классное руководство (20-25%), проверку учебных работ (10-20%), заведование мастерскими и кабинетами информатики (15-20%).

Директор школы назначается на 6 лет по результатам конкурса, один человек не может занимать эту должность два срока подряд. До 2019/2020 учебного года бессрочные договоры с нынешними директорами должны быть прекращены, по их согласию с ним могут подписать договор на шесть лет (с директорами пенсионного возраста - на 1 год).

Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20% надбавку.

Учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим.

Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.