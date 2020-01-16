Глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает за смену не только правительства, но и всей власти из-за «ее некомпетентности».

Об этом Тимошенко заявила в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 16 января, которую цитирует пресс-служба «Батькивщины».

Тимошенко прокомментировала обнародованные накануне аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука.

По ее мнению, в настоящее время не имеет значения, отправит ли президент Зеленский премьера в отставку или нет: «От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена».

— Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья - снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, голосующих за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать. Страна эмоционально, основываясь на сериале «Слуга народа», отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам... Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины.

Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октября 2020 года.

По данным УП, соратники лидера «Батькивщины» считают, что она может начать очередную борьбу за пост премьер-министра, сама же Тимошенко отвергла такой вариант при нынешнем президенте.

Напомним, 15 января в сеть были слиты аудиозаписи якобы с совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. На одной из них голос, похожий на премьера, признает, что не компетентен в экономических вопросах. В сети появилась также информация, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

Пресс-служба Кабинета министров вышла с комментарием о том, что не располагает информацией о подлинности аудио- или видеозаписи в сети Интернет и опровергла информацию относительно заявления об отставке Гончарука.

По данным УП, 15 же января на заседании фракции «Слуга народа» живо обсуждали выложенную в сеть прослушку, не чураясь нецензурной лексики.

Нардепы из обоймы олигарха Игоря Коломойского Максим Бужанский и Александр Дубинский подстрекали коллег выразить недоверие премьеру.