Об этом после встречи с Рааб сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

— Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое охватывает украинско-британские отношения после Brexit, — отметил Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между странами из-за выхода Великобритании из Евросоюза.

Отметим, если до 31 января 2020 года Великобритания выполнит необходимые процедуры, она официально выйдет из ЕС. Далее начинается 11-месячный переходный период до декабря 2020 года, в течение которого ЕС и Великобритания должны юридически закрепить свои будущие отношения — в том числе торговые.