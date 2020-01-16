Об этом говорится в указе главы государства.

— Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем главы Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства Российской Федерации, — говорится в указе.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня опубликования.

Накануне президент РФ провел встречу с Медведевым и предложил ему должность заместителя главы Совета безопасности России. Это новая должность для РФ, главы Совбеза остается президент.

Напомним, депутаты Госдумы 16 января 2020 года на пленарном заседании приняли кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра Российской Федерации. Впоследствии на сайте Кремля появилась информация о том, что назначение Мишустина уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Накануне правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Это произошло после того, как Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ, которые перераспределяют полномочия между президентом, правительством и парламентом.

В тот же день, 15 января, Путин внес в Государственную думу РФ кандидатуру главы налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.