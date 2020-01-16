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Депутаты четырех фракций требуют от Службы безопасности Украины (СБУ) не пускать в Украину российских исполнителей, которые открыто поддерживают аннексию Крыма, в частности Валерия Сюткина и Александра Серова.
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от «ЕС» Владимир Арьев.
— Если выступают перед оккупантами в Крыму, поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине. 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не пускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют, – отметил Арьев.
Он также подчеркнул, что в случае бездеятельности СБУ, «концерты спокойно не пройдут, что нетрудно предсказать».
Как сообщает издание «Крым.Реалии», на сайте дворца «Украина» был анонс концерта Александра Серова.
— Увидеть Александра Серова своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 23 марта 2020 года на главной сцене страны! – говорится в сообщении пресс-службы дворца.
Но сегодня этой афиши уже нет:
Стоит отметить, что в ноябре 2017 года Серов выступал в Симферополе и Севастополе, после чего попал в базу «Миротворца».
Также сообщалось, что на сайте concert.ua появилась афиша концерта Валерия Сюткина. Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в соцсетях написал: «Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма «блестяще»!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце «Украина»? Минута пошла!».
На момент выхода публикации Буквы не нашли афиши Сюткина на сайте concert.ua.
И Сергей Притула также снес свой пост:
В 2014 году Сюткин заявил, что аннексия Путиным Крыма является восстановлением исторической справедливости.
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Депутаты четырех фракций требуют от Службы безопасности Украины (СБУ) не пускать в Украину российских исполнителей, которые открыто поддерживают аннексию Крыма, в частности Валерия Сюткина и Александра Серова.
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от «ЕС» Владимир Арьев.
— Если выступают перед оккупантами в Крыму, поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине. 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не пускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют, – отметил Арьев.
Он также подчеркнул, что в случае бездеятельности СБУ, «концерты спокойно не пройдут, что нетрудно предсказать».
Как сообщает издание «Крым.Реалии», на сайте дворца «Украина» был анонс концерта Александра Серова.
— Увидеть Александра Серова своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 23 марта 2020 года на главной сцене страны! – говорится в сообщении пресс-службы дворца.
Но сегодня этой афиши уже нет:
Стоит отметить, что в ноябре 2017 года Серов выступал в Симферополе и Севастополе, после чего попал в базу «Миротворца».
Также сообщалось, что на сайте concert.ua появилась афиша концерта Валерия Сюткина. Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в соцсетях написал: «Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма «блестяще»!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце «Украина»? Минута пошла!».
На момент выхода публикации Буквы не нашли афиши Сюткина на сайте concert.ua.
И Сергей Притула также снес свой пост:
В 2014 году Сюткин заявил, что аннексия Путиным Крыма является восстановлением исторической справедливости.