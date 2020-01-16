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В Николаевской областной организации «Партии Шария» пообещали следить за ходом расследования дела о возможной растрате бюджетных средств при ремонте Соборной площади в Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной организации «Партии Шария».
Как известно, накануне Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета по поводу реконструкции Соборной площади проводят из-за публикации украинского видеоблогера Анатолия Шария.
В политической партии, в свою очередь, рассказали, что активисты проанализировали проектно-сметную документацию тендера на реконструкцию Соборной площади, а также пообщались по данному вопросу с чиновниками мэрии и жителями Николаева, после чего Анатолий Шарий опубликовал свой видеоблог.
«В результате было опубликовано видео на канале Анатолия Шария, которое вызвало широкий общественный резонанс не только в Николаеве, но и по всей Украине. На данный момент, видео посмотрели более 500 тысяч пользователей сети интернет», - отметили в партии.
Руководитель Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук сказала, что приложит все усилия для выявления коррупционных схем в Николаевской области.
— Надеюсь, что в будущем правоохранительные органы будут заниматься коррупционными преступлениями по собственной инициативе, а не после того, как дело набирает широкий общественный резонанс в связи с публикациями в СМИ и блогах. Мы, в свою очередь, как партийная организация, приложим все усилия для выявления коррупционных схем в Николаеве и Николаевской области и борьбы с ними. Мы будем следить за ходом расследования и уверены, что при условии пристального внимания гражданского общества, виновные не смогут уйти безнаказанными, - сказала Татьяна Кравчук.
Напомним, что 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяли документы по реконструкции Соборной площади.
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В Николаевской областной организации «Партии Шария» пообещали следить за ходом расследования дела о возможной растрате бюджетных средств при ремонте Соборной площади в Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной организации «Партии Шария».
Как известно, накануне Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета по поводу реконструкции Соборной площади проводят из-за публикации украинского видеоблогера Анатолия Шария.
В политической партии, в свою очередь, рассказали, что активисты проанализировали проектно-сметную документацию тендера на реконструкцию Соборной площади, а также пообщались по данному вопросу с чиновниками мэрии и жителями Николаева, после чего Анатолий Шарий опубликовал свой видеоблог.
«В результате было опубликовано видео на канале Анатолия Шария, которое вызвало широкий общественный резонанс не только в Николаеве, но и по всей Украине. На данный момент, видео посмотрели более 500 тысяч пользователей сети интернет», - отметили в партии.
Руководитель Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук сказала, что приложит все усилия для выявления коррупционных схем в Николаевской области.
— Надеюсь, что в будущем правоохранительные органы будут заниматься коррупционными преступлениями по собственной инициативе, а не после того, как дело набирает широкий общественный резонанс в связи с публикациями в СМИ и блогах. Мы, в свою очередь, как партийная организация, приложим все усилия для выявления коррупционных схем в Николаеве и Николаевской области и борьбы с ними. Мы будем следить за ходом расследования и уверены, что при условии пристального внимания гражданского общества, виновные не смогут уйти безнаказанными, - сказала Татьяна Кравчук.
Напомним, что 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяли документы по реконструкции Соборной площади.