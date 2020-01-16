Напомним, президент США Дональд Трамп уверяет, что США продолжают военную поддержку Украины, но хочет, чтобы другие страны тоже давали Украине больше денег.
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Белый дом нарушил закон, задержав в прошлом году выплату военной помощи Украине, которая была назначена Конгрессом.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявили в Счетной палате Соединенных Штатов Америки, администрация президента Дональда Трампа задержала военную помощь Украине из политических мотивов, чем нарушила американское законодательство.
— Законодательство не позволяет президенту менять принятые Конгрессом решения на собственные политические приоритеты. Офис по управлению и бюджету при администрации президента (OMB) задерживал средства из политических мотивов. Итак, мы делаем вывод, что OMB нарушил законодательство, - говорится в заявлении.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверяет, что США продолжают военную поддержку Украины, но хочет, чтобы другие страны тоже давали Украине больше денег.
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Белый дом нарушил закон, задержав в прошлом году выплату военной помощи Украине, которая была назначена Конгрессом.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявили в Счетной палате Соединенных Штатов Америки, администрация президента Дональда Трампа задержала военную помощь Украине из политических мотивов, чем нарушила американское законодательство.
— Законодательство не позволяет президенту менять принятые Конгрессом решения на собственные политические приоритеты. Офис по управлению и бюджету при администрации президента (OMB) задерживал средства из политических мотивов. Итак, мы делаем вывод, что OMB нарушил законодательство, - говорится в заявлении.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверяет, что США продолжают военную поддержку Украины, но хочет, чтобы другие страны тоже давали Украине больше денег.