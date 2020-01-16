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После того, как украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, Верховная Рада Украины возобновила участие украинской делегации в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020.
За принятие проекта постановления № 2718 за основу и в целом проголосовали 348 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Таким образом, Рада поручила Постоянной делегации Рады в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.
Соответствующее постановление внесено главой украинской делегации в ПАСЕ, депутатом от фракции «Слуга народа» Елизаветой Ясько.
По словам Ясько, делегация намерена ехать полным составом вместе с заместителями.
Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях России на оккупированных территориях Украины.
Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).
Напомним, в июне украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм.
Днем позже ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения Москвой принципов Совета Европы.
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После того, как украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, Верховная Рада Украины возобновила участие украинской делегации в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020.
За принятие проекта постановления № 2718 за основу и в целом проголосовали 348 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Таким образом, Рада поручила Постоянной делегации Рады в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.
Соответствующее постановление внесено главой украинской делегации в ПАСЕ, депутатом от фракции «Слуга народа» Елизаветой Ясько.
По словам Ясько, делегация намерена ехать полным составом вместе с заместителями.
Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях России на оккупированных территориях Украины.
Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).
Напомним, в июне украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм.
Днем позже ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения Москвой принципов Совета Европы.