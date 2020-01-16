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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Также боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также была снайперская активность.
Отмечается, что боевики обстреляли Новотроицкое. Также обстрелы зафиксировали у Майского, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Орехового и Новозвановки.
Напомним, 15 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Также боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также была снайперская активность.
Отмечается, что боевики обстреляли Новотроицкое. Также обстрелы зафиксировали у Майского, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Орехового и Новозвановки.
Напомним, 15 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.