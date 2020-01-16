Фракции партий «Голос» и «Европейская солидарность» призвали коллег по парламенту совместно отреагировать на информацию о том, что адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова хотят назначить заместителем председателя Государственного бюро расследований.

Об этом сказала с трибуны парламента народный депутат от фракции «Голос» Александра Устинова, сообщает корреспондент #Букв.

«Сегодня стало известно, что заместителем председателя ГБР будет назначен бывший адвокат Виктора Януковича. Человек, который его защищал, будет теперь вести дела Майдана... Мы как Парламент должны на это отреагировать», — сказала она.

Устинова заявила о прямом нарушении законодательства из-за того, что на подачу документов на конкурс заместителей председателя ГБР предусмотрели всего 3 дня.

«Конкурс объявили 30 декабря, а документы принимали до 3 января. Если вы отнимете те дни, которые были праздниками, а это 2 дня, то люди за 3 дня должны были собрать кучу документов, учитывая справки... Это был «договорняк», — отметила она.

Возможно назначение Бабикова на должность подтвердила и общественная организация «Семьи Героев Небесной сотни» в открытом письме ОО к президенту Украины, председателю ВР, генеральному прокурору, и. о. директора ГБР и Комиссии, которая занимается отбором кандидатов на должности в Бюро. Активисты выступили против назначения Бабикова на должность.

Адвокат ОО Евгения Закревская на своей странице в Facebook заявила, что Бабиков уже успешно прошел проверку на полиграфе и сейчас идет его спецпроверка. Вопрос наличия у него конфликта интересов в этой должности в связи с его адвокатской деятельностью комиссия отдельно проверяла и никакого конфликта интересов не выявила, потому что «он не личный адвокат Януковича, а просто ознакомился с делом».

Стоит отметить, что официальной информации о назначении первого и заместителей главы ГБР нет.

После обработки документов для участия в конкурсе было допущено 5 кандидатов на должность первого заместителя директора ГБР и 6 кандидатов на должности заместителей, сообщает пресс-служба ГБР.

«Члены комиссии, прежде всего, оценивали профессиональные компетенции кандидатов на должности, их добропорядочность. А также, главное — способность решать важнейшие вопросы, стоящие перед Государственным бюро расследований в условиях реформирования правовой системы Украины и расследовать те преступления, совершенные в государстве, и в соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса относятся к подследственности Государственного бюро расследований. По результатам голосования комиссия определилась, кого именно из кандидатов можно рекомендовать для назначения первым заместителем директора Государственного бюро расследований и заместителем директора ГБР. Одна должность осталась вакантной поскольку победитель на нее не был избран», — рассказала председатель внутренней комиссии по проведению открытого конкурса Оксана Каплина — заведующая кафедрой уголовного процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Объявление победителей состоится после их назначения директором ГБР по результатам прохождения ими специальной проверки.