Украина готовится к разведению сил еще на девяти участках в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом телеканалу «Прямой» рассказал корреспондент «Радио Свобода» Валерий Калиновский.

Корреспондент рассказал о главных темах которые поднимались на повестке дня в Минске.

«Особенно важные моменты, которые обсуждались сегодня в Минске, — это новые зоны разведения сил и средств поражения. Девять таких зон обсуждались в дополнение к трем, вступивших в действие в прошлом году, уже существующих зон безопасности. По три свои позиции относительно новых зон на линии разграничения выдвинули так называемые «ДНР/ЛНР» и Украина. Но согласия пока, чтобы все стороны согласились на эти участки, нет только по одной, и переговоры будут продолжаться», — отметил корреспондент.

Также он сказал, что переговоры по поводу обмена пленными были сорваны по вине украинской стороны.

«О возможном продолжении обмена пленными, которое в конце прошлого года произошло, переговоры также должны были быть очень важными на эту тему. Но с Украиной не приехала представительница в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская. И официальный Киев не уведомил об этом Трехстороннюю контактную группу и другие стороны переговоров. Фактически эти переговоры были сорваны по вине украинской стороны. Посол Мартин Сайдик сообщил мне, что причина госпожи Лутковской — личная , что нет какого-то политического мотива со стороны Киева. Но какие-то личные проблемы — со здоровьем, или чем-то еще», - добавил он.

Напомним, согласно опросам, 60% украинцев положительно относятся к процессу разведения сил и средств на Донбассе, 27% – оценивают такие шаги отрицательно.