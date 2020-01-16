Нардеп от «Европейськой солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что в парламент поступит представление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении со своего поста министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Об этом парламентарий сообщил в Telegram в четверг, 16 января,

«Сегодня в парламент поступит представление премьер-министра об увольнении с занимаемой должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера о новой кандидатуре на должность министра. Это был один из немногих вменяемых министров, видимо ее уровень слишком выделяется на фоне технопрофанов», - говорится в сообщении.

По информации Алексея Гончаренко, главным кандидатом на этот пост является «слуга народа» Елена Шуляк.

О готовящейся отставке Алены Бабак в своем телеграм-канале написалаи журналистка Соня Кошкина.

«Причина в том, что она была первая в списке на «демонстративную зачистку» КМУ. Именно, что демонстративную. Типа очистка рядов. На самом деле, к ней было едва ли не меньше всех претензий. Но земельная мафия оказалась сильнее», - утверждает журналистка.

Напомним, в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении.

Такие сведения появились после того, как в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны, утверждая, что последний имеет примитивное понимание экономики.