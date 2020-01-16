В Сенате Соединенных Штатов Америки официально начат процесс импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что сегодня в Сенате зачитают две статьи импичмента президенту Дональду Трампу.

При этом отмечается, что сегодняшние события скорее являются процедурными.

«В то время как презентация статей означает официальный старт слушаний, они не начнутся до следующего вторника», — сказано в материале.

Сообщается, что сенатор и глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф начал зачитывать первую статью импичмента, которая касается злоупотребления властью Трампом.

Позднее ожидается присяга главы Верховного Суда Джона Робертса и двух сенаторов, которые будут задействованы в слушаниях как жюри.

Напомним, проект отчета по импичменту содержит данные о том, что Дональд Трамп использовал власть для давления на Украину.