Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, направленный на усовершенствование администрирования налогов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ № 1209-1 поддержали 256 народных избранников.

Как отметил глава финансового комитета Парламента Даниил Гетманцев, это «антиофшорный законопроект», благодаря которому можно будет бороться с уклонением от налогообложения со стороны крупного бизнеса.

По словам нардепа, законопроект содержит целый комплекс правил относительно «контролируемых иностранных компаний».

«Эти правила не позволят крупному бизнесу и тем, кого мы называем олигархами, в будущем отправлять прибыль, полученную в Украине, за границу, чтобы избежать налогообложения», — заявил Даниил Гетманцев.

Кроме того, документ совершенствует электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.

«Мы наконец-то вводим впервые фактически в истории Украины реальную ответственность государства в виде реальных штрафов перед налогоплательщиком в случае нарушения его прав. Мы вводим вину как обязательное условие для привлечения плательщика за совершение некоторых налоговых правонарушений. Мы значительно совершенствуем Электронный кабинет плательщика и электронное общение между налогоплательщиком и контролирующим органом», — рассказал Даниил Гетманцев.

Законопроект предоставляет полномочия Правительству определить порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.

В законе «О защите прав потребителей» предлагается предусмотреть разрешение обменять приобретенный товар по QR-коду, присланному продавцом с помощью программного регистратора расчетных операций.

В законе «О таможенном тарифе Украины» устанавливается ставка пошлины для бездымного табака для нагревания.

Также предусмотрено распределение полномочий между органами Налоговой и органами Таможенной службы.

Законопроектом предлагается внести изменения в 12 законодательных актов: в частности, в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О судебном сборе» и другие.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала легализацию игорного бизнеса.