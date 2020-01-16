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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, направленный на усовершенствование администрирования налогов.
Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ № 1209-1 поддержали 256 народных избранников.
Как отметил глава финансового комитета Парламента Даниил Гетманцев, это «антиофшорный законопроект», благодаря которому можно будет бороться с уклонением от налогообложения со стороны крупного бизнеса.
По словам нардепа, законопроект содержит целый комплекс правил относительно «контролируемых иностранных компаний».
«Эти правила не позволят крупному бизнесу и тем, кого мы называем олигархами, в будущем отправлять прибыль, полученную в Украине, за границу, чтобы избежать налогообложения», — заявил Даниил Гетманцев.
Кроме того, документ совершенствует электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.
«Мы наконец-то вводим впервые фактически в истории Украины реальную ответственность государства в виде реальных штрафов перед налогоплательщиком в случае нарушения его прав. Мы вводим вину как обязательное условие для привлечения плательщика за совершение некоторых налоговых правонарушений. Мы значительно совершенствуем Электронный кабинет плательщика и электронное общение между налогоплательщиком и контролирующим органом», — рассказал Даниил Гетманцев.
Законопроект предоставляет полномочия Правительству определить порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.
В законе «О защите прав потребителей» предлагается предусмотреть разрешение обменять приобретенный товар по QR-коду, присланному продавцом с помощью программного регистратора расчетных операций.
В законе «О таможенном тарифе Украины» устанавливается ставка пошлины для бездымного табака для нагревания.
Также предусмотрено распределение полномочий между органами Налоговой и органами Таможенной службы.
Законопроектом предлагается внести изменения в 12 законодательных актов: в частности, в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О судебном сборе» и другие.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала легализацию игорного бизнеса.
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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, направленный на усовершенствование администрирования налогов.
Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ № 1209-1 поддержали 256 народных избранников.
Как отметил глава финансового комитета Парламента Даниил Гетманцев, это «антиофшорный законопроект», благодаря которому можно будет бороться с уклонением от налогообложения со стороны крупного бизнеса.
По словам нардепа, законопроект содержит целый комплекс правил относительно «контролируемых иностранных компаний».
«Эти правила не позволят крупному бизнесу и тем, кого мы называем олигархами, в будущем отправлять прибыль, полученную в Украине, за границу, чтобы избежать налогообложения», — заявил Даниил Гетманцев.
Кроме того, документ совершенствует электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.
«Мы наконец-то вводим впервые фактически в истории Украины реальную ответственность государства в виде реальных штрафов перед налогоплательщиком в случае нарушения его прав. Мы вводим вину как обязательное условие для привлечения плательщика за совершение некоторых налоговых правонарушений. Мы значительно совершенствуем Электронный кабинет плательщика и электронное общение между налогоплательщиком и контролирующим органом», — рассказал Даниил Гетманцев.
Законопроект предоставляет полномочия Правительству определить порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.
В законе «О защите прав потребителей» предлагается предусмотреть разрешение обменять приобретенный товар по QR-коду, присланному продавцом с помощью программного регистратора расчетных операций.
В законе «О таможенном тарифе Украины» устанавливается ставка пошлины для бездымного табака для нагревания.
Также предусмотрено распределение полномочий между органами Налоговой и органами Таможенной службы.
Законопроектом предлагается внести изменения в 12 законодательных актов: в частности, в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О судебном сборе» и другие.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала легализацию игорного бизнеса.