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Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер рассказала про новое условие для выборов на временно оккупированных территориях.
Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
По словам Дарки Олифер, выборы на временно оккупированных территориях можно проводить только после полного возвращения Украиной контроля над границей.
Помимо того, украинская сторона настаивает на проведении выборов после возвращения в родные города внутренне перемещенных лиц.
«Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», — пишет Дарка Олифер.
При этом Украина также обратила внимание на то, что мониторинг безопасности на российско-украинской границе международными наблюдателями, предусмотренный Минскими договоренностями, по-прежнему не осуществляется.
Ранее сообщалось, что Украина готовится к разведению сил еще на девяти участках в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.
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Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер рассказала про новое условие для выборов на временно оккупированных территориях.
Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
По словам Дарки Олифер, выборы на временно оккупированных территориях можно проводить только после полного возвращения Украиной контроля над границей.
Помимо того, украинская сторона настаивает на проведении выборов после возвращения в родные города внутренне перемещенных лиц.
«Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», — пишет Дарка Олифер.
При этом Украина также обратила внимание на то, что мониторинг безопасности на российско-украинской границе международными наблюдателями, предусмотренный Минскими договоренностями, по-прежнему не осуществляется.
Ранее сообщалось, что Украина готовится к разведению сил еще на девяти участках в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.