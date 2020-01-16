В Палате представителей США опубликовали больше переписок соратника американского президента Льва Парнаса, в том числе, с украинскими политиками.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на сайт постоянного комитета по вопросам разведки Палаты представителей США

Переписка была изъята и опубликована в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений Дональда Трампа, который, по мнению Палаты представителей, хотел вмешаться в следующие выборы президента.

— В документах содержатся расширенные версии разговоров, в частности, с экс-генпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром, олигархом Игорем Коломойским, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Судя по перепискам с Аваковым, он помог Парнасу с получением охраны в Украине, - пишет издание.

Юрий Луценко в переписке неоднократно жаловался Парнасу на «атаки» недружественных к себе американских политиков и отсутствие помощи со стороны властей США.

17 мая 2019 года (орфография и пунктуация сохранены):

Парнас: Юра набери меня

Луценко: Ни х*я. Я не хочу в 2 ночи работать на Америку

Парнас: Понял

Во время одного из разговоров генпрокурор обсуждал с Парнасом свой конфликт с тогдашним послом США в Украине Мари Йованович. Луценко выссказывал недовольство, что Госдепартамет назвал ложью его слова о Йованович, которая якобы запретила ему расследовать дела против конретных людей.

21 марта 2019 року:

Луценко: Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я е*ал такие результаты

В то же время, Парнас приветствует Луценко после криткы Госдепа – мол, теперь он стал политиком мирового уровня.

Ранее СМИ сообщали, что Луценко и его предшественник Виктор Шокин «слили» Дональду Трампу компромат на Байдена.

В одной из переписок, датированной 13 марта 2019 года, Луценко говорит Парнасу: "Я готов взуть вашего конкурента".

"Украинская правда" попросила пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган прокомментировать эту фразу и объяснить, не означает ли она, что генпрокурор был вовлечен в политическую борьбу в США. Пресс-секретарь не ответила конкретно относительно слова про "взуть конкурента". Она сказала, что никаких новых фактов в опубликованной переписке нет, а тот или иной фрагмент уже комментировался Луценко.

Еще в одном фрагменте переписки политик возмущается, что в Штатах не понимают, как успешно его ведомство расследует коррупционное дело эксминистр экологии Николая Злочевского, в отличие от Национального антикоррупционного бюро.

Немалая часть разговоров касается организации интервью, которое Луценко дал американскому журналисту Джону Соломону. Как свидетельствует переписка, именно Парнас организовывал это интервью, в котором Луценко обвинил посла Мари Йованович во вмешательстве в его работу.

8 марта 2019 года:

Парнас: И постараемся договориться чтоб завтра они взяли у тебя тоже интервью.

Луценко: Я в Риме. Не знаю, где взять скайп:)

Парнас: I love it. Постарайся загрузить Skype к себе на телефон.

Также в документах содержатся другие личные разговоры о состоянии дел в Украине, выборе мест встреч и советы по алкоголю.

Ниже приведены самые яркие отрывки из обнародованных разговоров, которые не составляют целостного переписки. Пунктуация и орфография сохранены.

17 апреля 2019 года:

Парнас: Добрый день как планы на сегодня

Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

Парнас: Окей братуха Дай бог все нормально

Луценко: За*бался

Парнас: Я представляю держись я с тобой

14 мая 2019 года:

Парнас: Когда успокоишься наберешь меня Я жду той звонок

Луценко: Я спокойный как х*й после акта

16 мая 2019 года (во время обсуджения места встречи):

Парнас: Хилтон гостинница

Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец

21 мая 2019 года:

Луценко: Настроение говно. Страна у края пропасти

Парнас: Держись я скоро буду

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед Конгрессом заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе Генпрокуратуры.