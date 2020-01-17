Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 миллионов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале «1+1».

Об этом идет речь в материале издания ZN.UA

Иск принят судом в соответствии со всеми процедурами.

В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований.

Первое заседание суда может состояться в мае.

2 мая 2019 года олигарх Игорь Коломойский анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом: «Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, претензии появились от Суркиса».

Олигарх рассказал, что Петр Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.

По данным журналистов ZN.UA, это было в 2015 году. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов $140 миллионов с рассрочкой на 8 лет, но после заключения контракта передумал.

Напомним, в марте прошлого года Петр Порошенко заявил, что подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского «1+1» из-за черного пиара против него.