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Любое прослушивание возможно исключительно с разрешения суда, заявили в Национальном антикоррупционном бюро. Запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина является незаконной.
Об этом сказала член наблюдательного совета НАБУ и адвокат Татьяна Козаченко в эфире 24 канала.
«Украинское общество все время становится свидетелем скандалов о пленках. Кто на это имеет право и кто этим пользуется — это вопрос разные. Кто имеет право? Имеют право это делать правоохранительные органы — СБУ, также такие полномочия должны иметь ГБР и НАБУ, но это надо им технически имплементировать», — сказала Татьяна Козаченко.
По ее словам, здесь могло быть не только прослушивание, а кто-то мог из присутствующих на совещании записывать на телефон разговор, а затем передать эту информацию.
«Если было незаконное прослушивание — это недопустимо … Любое прослушивание возможно только в рамках уголовных производств по разрешению суда … Нужно просматривать не только содержание этих пленок, а понимать, почему они появились, потому что очень часто это используется для того, чтобы прикрыть какие-то очень яркие информационные события в Украине или кого дискредитировать. Что интересно, сколько у нас было скандалов, но в любом скандале, к сожалению, государственные органы Украины так и не установили подлинность любых пленок, так и никто не понес ответственности», — добавила юрист.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор — просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
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Любое прослушивание возможно исключительно с разрешения суда, заявили в Национальном антикоррупционном бюро. Запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина является незаконной.
Об этом сказала член наблюдательного совета НАБУ и адвокат Татьяна Козаченко в эфире 24 канала.
«Украинское общество все время становится свидетелем скандалов о пленках. Кто на это имеет право и кто этим пользуется — это вопрос разные. Кто имеет право? Имеют право это делать правоохранительные органы — СБУ, также такие полномочия должны иметь ГБР и НАБУ, но это надо им технически имплементировать», — сказала Татьяна Козаченко.
По ее словам, здесь могло быть не только прослушивание, а кто-то мог из присутствующих на совещании записывать на телефон разговор, а затем передать эту информацию.
«Если было незаконное прослушивание — это недопустимо … Любое прослушивание возможно только в рамках уголовных производств по разрешению суда … Нужно просматривать не только содержание этих пленок, а понимать, почему они появились, потому что очень часто это используется для того, чтобы прикрыть какие-то очень яркие информационные события в Украине или кого дискредитировать. Что интересно, сколько у нас было скандалов, но в любом скандале, к сожалению, государственные органы Украины так и не установили подлинность любых пленок, так и никто не понес ответственности», — добавила юрист.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор — просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.