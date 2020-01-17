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Офис генпрокурора инициировал досудебное расследование по фактам обстрелов со стороны боевиков гражданского населения на территории Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора зарегистрировали уголовное производство по фактам обстрелов жилых домов на территории Донецкой области (ч. 1 ст. 438 УК Украины)«, — говорится в сообщении.
Расследованием дела будут заниматься следователи Службы безопаности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Отмечается, что уголовное дело было открыто на основании доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. В докладе зафиксирован, в частности, инцидент, имевший место в сентябре прошлого года. Тогда в результате обстрелов пострадали четверо гражданских лиц.
«Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе», — отметили в ОГП.
Напомним, по данным миссии ООН, 26 мирных жителей стали жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году.
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Офис генпрокурора инициировал досудебное расследование по фактам обстрелов со стороны боевиков гражданского населения на территории Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора зарегистрировали уголовное производство по фактам обстрелов жилых домов на территории Донецкой области (ч. 1 ст. 438 УК Украины)«, — говорится в сообщении.
Расследованием дела будут заниматься следователи Службы безопаности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Отмечается, что уголовное дело было открыто на основании доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. В докладе зафиксирован, в частности, инцидент, имевший место в сентябре прошлого года. Тогда в результате обстрелов пострадали четверо гражданских лиц.
«Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе», — отметили в ОГП.
Напомним, по данным миссии ООН, 26 мирных жителей стали жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году.