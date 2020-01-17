Рада отменила час вопросов к правительству из-за заявления премьер-министра Алексей Гончарука об отставке.

Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, пишет РБК-Украина.

Дмитрий Разумков отметил, что правительство находится на консультациях из-за отставки Гончарука.

— О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко, - добавил Дмитрий Разумков.