|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.95 грн
|27 грн
Рада отменила час вопросов к правительству из-за заявления премьер-министра Алексей Гончарука об отставке.
Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, пишет РБК-Украина.
Дмитрий Разумков отметил, что правительство находится на консультациях из-за отставки Гончарука.
— О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко, - добавил Дмитрий Разумков.
Отметим, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Рада отменила час вопросов к правительству из-за заявления премьер-министра Алексей Гончарука об отставке.
Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, пишет РБК-Украина.
Дмитрий Разумков отметил, что правительство находится на консультациях из-за отставки Гончарука.
— О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко, - добавил Дмитрий Разумков.
Отметим, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.