Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета планирует потратить 15 миллионов гривен на техническое обслуживание сетей уличного освещения.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, Департамент ЖКХ 16 января 2020 года объявил тендер на закупку услуги по техническому обслуживанию сетей уличного освещения с ожидаемой стоимостью в 15 миллионов гривен. Подрядчик должен будет предоставлять данную услугу до 1 июля 2020 года.

Согласно техническому задания подрядчик должен будет предоставлять 59 услу. В частности, менять светильники, которые вышли из строя; устанавливать более энергоэффективные; очищать электросети от веток; ликвидировать повреждения, определять короткие замыкания и обрывы; менять опоры воздушной линии; красить металлические поверхности; снимать показания счетчика; содержать аварийно-диспетчерскую службу и другие услуги.

Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, сам же аукцион запланирован на 24 марта 2020 года.

Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит больше 2 миллионов гривен на уход за тремя кладбищами.