Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему посольство Украины в Иране сначала исключило версию теракта или ракетного удара по украинскому самолету, который был сбит в небе над Тегераном.

Об этом в пятницу, 17 января, заявил Министр иностранных дел Вадим Пристайко в ответ на вопросы депутатов в Верховной Раде.

— Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства, действительно это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди. Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию, полученную от иранской стороны, официально, не указав, что это по информации иранской стороны, – заявил Вадим Пристайко.

Пристайко согласился, что на тот момент от такого ответственного заявления следовало воздержаться. Он пояснил, что посольство пыталось как можно быстрее сообщить о том, что эта трагедия произошла.

Напомним, посольство Украины в Исламской республике Иран исправило сообщение о катастрофе лайнера МАУ неподалеку Тегерана.