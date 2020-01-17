Украина требует фиксации признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет МАУ вблизи Тегерана в официальном документе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По его словам, вопрос будет подниматься на заседании Совбеза ООН.

— О «непреднамеренности» и использовании этого термина. Мы не исключаем ни одну из версий, которые есть. Теперь с признанием иранской стороной вины все версии сужаются к одной главной. Но мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне - документом, - рассказал министр Вадим Пристайко.

Напомним, что Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран. «За» проголосовали 368 народных депутатов.