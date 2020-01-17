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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что он и его коллеги по фракции единогласно поддержат отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если его заявление одобрит президент Владимир Зеленский.
Об этом он заявил в пятницу, 17 января, в ходе общения с журналистами.
По словам Давида Арахамии на данный момент без решения президента во фракции «Слуга народа» найдется все несколько нардепов, которые поддержат отставку премьера.
— Без решения президента голосовать за это решение никто не готов. Может несколько нардепов проголосуют, но их несколько. Если президент (Владимир Зеленский, – прим.) поддержит, то решение поддержать отставку премьера будет единогласным. Если Зеленский поддержит отставку, то будет единогласное голосование, – заявил Давид Арахамия.
Напомним, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.
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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что он и его коллеги по фракции единогласно поддержат отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если его заявление одобрит президент Владимир Зеленский.
Об этом он заявил в пятницу, 17 января, в ходе общения с журналистами.
По словам Давида Арахамии на данный момент без решения президента во фракции «Слуга народа» найдется все несколько нардепов, которые поддержат отставку премьера.
— Без решения президента голосовать за это решение никто не готов. Может несколько нардепов проголосуют, но их несколько. Если президент (Владимир Зеленский, – прим.) поддержит, то решение поддержать отставку премьера будет единогласным. Если Зеленский поддержит отставку, то будет единогласное голосование, – заявил Давид Арахамия.
Напомним, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.