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Подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.
Досудебным расследованием установлено, что Южное ТерКЕУ с ООО «Укрпромстрой» заключило договоры генерального подряда на строительство трех казарм улучшенной планировки в военных городках № 72 (две казармы) и № 100 (одна казарма), которые находятся в Николаеве, на общую сумму более 53 миллионов гривен.
В прокуратуре сообщают, что в течение 2018 года, на основании актов выполненных работ, Южное ТерКЕУ приняло и оплатило подрядчику работы на сумму более 17 миллионов гривен. Однако, после проведения судебных строительно-технических экспертиз установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, указанным в актах приемки выполненных работ, и имеют разницу на сумму почти 5 миллионов 500 тысяч гривен.
— Сейчас Военная прокуратура Южного региона Украины назначила в уголовном производстве судебную экономическую экспертизу, после завершения которой будет решен вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, - сказано в сообщении.
Напомним, что 30% территории полигон «Широкий Лан» на Николаевщине незаконно используются для ведения сельхоздеятельности.
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Подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.
Досудебным расследованием установлено, что Южное ТерКЕУ с ООО «Укрпромстрой» заключило договоры генерального подряда на строительство трех казарм улучшенной планировки в военных городках № 72 (две казармы) и № 100 (одна казарма), которые находятся в Николаеве, на общую сумму более 53 миллионов гривен.
В прокуратуре сообщают, что в течение 2018 года, на основании актов выполненных работ, Южное ТерКЕУ приняло и оплатило подрядчику работы на сумму более 17 миллионов гривен. Однако, после проведения судебных строительно-технических экспертиз установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, указанным в актах приемки выполненных работ, и имеют разницу на сумму почти 5 миллионов 500 тысяч гривен.
— Сейчас Военная прокуратура Южного региона Украины назначила в уголовном производстве судебную экономическую экспертизу, после завершения которой будет решен вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, - сказано в сообщении.
Напомним, что 30% территории полигон «Широкий Лан» на Николаевщине незаконно используются для ведения сельхоздеятельности.