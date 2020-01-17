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Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава.
Об этом в эксклюзивном комментарии Hromadske сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
— У нас – и у меня лично – очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться, – сказал посол.
Он уточнил, что новости об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.
— Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии, – отметил Матти Маасикас.
Напомним, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.
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Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава.
Об этом в эксклюзивном комментарии Hromadske сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
— У нас – и у меня лично – очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться, – сказал посол.
Он уточнил, что новости об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.
— Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии, – отметил Матти Маасикас.
Напомним, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.