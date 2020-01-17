Об этом в эксклюзивном комментарии Hromadske сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

— У нас – и у меня лично – очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться, – сказал посол.

Он уточнил, что новости об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.

— Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии, – отметил Матти Маасикас.

Напомним, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.