Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Кабинет министров продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский «примет политическое решение».

Об этом он сказал на заседании парламента сегодня, 17 января, пишет «Украинская правда».

— Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы, - сказал Алексей Гончарук.

Гончарук извинился за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству. Он пояснил, что это связано с решением подать отставку. Премьер утверждает, что его заявление «оформлено в соответствии с Конституцией - написано на имя председателя Верховной Рады, а у президента есть право внести его в парламент в любой момент».

Также Алексей Гончарук несколько раз подчеркнул, как он уважает президента, и убеждал, что власть - это единая команда.

— Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем и нам важно иметь доверие внутри команды на 100%. В последнее время в отношении правительства идет большое количество информационных атак и манипуляций. Их цель - посеять раздор внутри команды, - сказал премьер.

После выступления Алексей Гончарук с министрами покинул сессионный зал, хотя нардепы требовали задать ему вопросы. Спикер Дмитрий Разумков заявил, что время истекло и это не предусмотрено регламентом.

Стоит отметить, что согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Решение парламента об отставке премьера влечет за собой отставку всего состава правительства.

Напомним, что утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.