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Черные ящики сбитого в Иране украинского самолета передадут в Украину после того, как их изучат в Иране.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время своего выступления с трибуны Верховной Рады 17 января, пишет hromadske.
— Совместная команда по расследованию — иранская, канадская, и мы тоже присоединяемся к ней — получит доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельная иранская сторона готова передать черные ящики Украине, — сказал Пристайко.
Он отметил, что это соответствует международным нормам, хотя и Украина требует отдать черные ящики ей сразу.
Ранее в прокуратуре заявляли, что иранские власти не ответили на два запроса Украины о доступе к бортовым самописцам сбитого под Тегераном самолета МАУ, а также об участии украинских экспертов в их расшифровке.
Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию. Но впоследствии французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что расшифровка черных ящиков будет происходить в Украине и именно Бюро примет участие в процессе.
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Черные ящики сбитого в Иране украинского самолета передадут в Украину после того, как их изучат в Иране.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время своего выступления с трибуны Верховной Рады 17 января, пишет hromadske.
— Совместная команда по расследованию — иранская, канадская, и мы тоже присоединяемся к ней — получит доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельная иранская сторона готова передать черные ящики Украине, — сказал Пристайко.
Он отметил, что это соответствует международным нормам, хотя и Украина требует отдать черные ящики ей сразу.
Ранее в прокуратуре заявляли, что иранские власти не ответили на два запроса Украины о доступе к бортовым самописцам сбитого под Тегераном самолета МАУ, а также об участии украинских экспертов в их расшифровке.
Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию. Но впоследствии французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что расшифровка черных ящиков будет происходить в Украине и именно Бюро примет участие в процессе.