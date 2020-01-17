Верховная Рада 17 января проголосовала за увольнение народного депутата от «Слуги народа» Богдана Яременко с должности главы парламентского комитета по вопросам внешней политики.

Поэтому Яременко стал простым членом комитета, а главой вместо него избрали другого депутата от «Слуги народа» Александра Мережко, пишет hromadske.

«За» такое решение проголосовали 317 депутатов, «против» — 13, воздержались 15.

Александр Мережко — профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Совета по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, а также член делегации Украины в ПАСЕ.

Напомним Яременко написал заявление об отставке после секс-скандала, который развернулся 3 месяца назад.

30 октября 2019 года издание «Буквы» обнародовало фото и видео, на которых Яременко в зале парламента ведет переписку об условиях секс-услуг. Сначала Яременко заявил, что эта переписка — провокация, которую он решил сделать после того, как журналисты ранее сфотографировали переписки других депутатов в Раде. Впоследствии в кулуарах Рады Яременко заявил, что этой «переписки не было» и это все «сфабриковано».

Однако после этого Яременко извинился перед семьей, фракцией и избирателями.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал три варианта, как можно разрешить конфликт с перепиской Яременко.

11 ноября 2019 года на заседании фракции «Слуга народа» приняли решение о переизбрании главы комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.