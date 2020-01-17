Судостроительный завод «Океан» в 2019 году заплатил налогов на общую сумму почти 45 миллионов гривен.

Об этом заявил владелец завода бизнесмен Василий Капацына, сообщают НикВести.

Василий Капацына отметил, что такая сумма налогов - это на самом деле не предел, поскольку предприятие только начало восстанавливать свою деятельность и там работает около 700 человек. По его словам, эта сумма может быть в десятки раз больше, если на «Океане» будет работать 3 тысячи сотрудников, и завод будет получать заказы по строительству полнокомплектных судов.

— Только на этапе становления завод за год заплатил 44 миллиона 924 тысячи гривен консолидированного налога. А когда на заводе будет работать 3 тысячи человек, и мы будем строить полнокомплектные суда, эта цифра будет в десятки раз больше. Кстати, у нас в планах, и я об этом говорил, в 2020 году построить полнокомплектное судно. Вы знаете, может кто-то следил, где-то полгода назад господин Путин сказал: «Ну вот, Украина, нет у них судостроения». А я хочу доказать господину Путину, что судостроение в Украине есть, - сказал Василий Капацына.

Как известно, 14 января Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

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Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».