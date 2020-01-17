Бывшая и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, подозреваемая в даче 25 тысяч долларов взятки прокурору, вышла на свободу после внесения 904 тысяч гривен залога.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что деньги были внесены сразу же после того, как суд избрал подозреваемой меру пресечения, и ее даже не переводили в следственный изолятор.

На чиновницу возложили дополнительные обязанности: прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следственного судьи, не отлучаться с места проживания без разрешения, сообщать о смене места работы и проживания, сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронное средство контроля.

Напомним, Чеботареву подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 УК (дача взятки должностному лицу). По данным следствия, она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина. Налоговик предложила платить ему 25 тысяч долларов ежемесячно. В благодарность за это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой. 16 января Высший антикоррупционный суд арестовал ее с залогом 904 тысяч гривен.

Вместе с Чеботаревой к ответственности привлекают ее первого зама Владимира Мосийчука. В настоящее время все руководство облуправления налоговой службы отстранено. Обязанности начальника временно исполняет Владимир Астрейко, который в 2015-2019 годах возглавлял областное управление Государственной фискальной службы.