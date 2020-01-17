Адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, прокомментировали ее фото в Киеве от 2012 года. До сих пор защитники и сама Дугарь заявляли, что впервые она была в столице в 2017 году.

Речь идет о фото, которое девушка выкладывала в соцсети Вконтакте, пишет hromadske.

Комментируя это фото, адвокат отметил, что эти обстоятельства не существенные для этого дела.

— Я с ней говорил, она говорит: «Я просто не помню этих моментов», — сказал он.

Ранее сообщалось, адвокаты Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Якобы увлекшись радикальными националистическими настроениями, он решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство Павла Шеремета. Антоненко приобщил к группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Последняя, по версии следствия, «проводила разведку» возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления. Кузьменко же, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 07:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы. Расследование убийства Шеремета чиновники публично называли «делом чести», но более 3,5 лет несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, по делу об убийстве Шеремета не было ни одного официального подозреваемого.