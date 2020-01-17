Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что к нему обратились работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которые пожаловались на ненадлежащую работу и давление.

Об этом сообщается на странице Александра Стадника в Facebook.

Губернатор рассказал, что будет держать на личном контроле вопрос о давлении на работников КП «Николаевэлектротранс» и уже связался с мэром Николаева Александров Сенкевичем, директором предприятия Владимиром Евтушенко и руководителем СБУ на Николаевщине Виталием Герсаком.

— Уделил внимание и работникам Николаевского коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которые рассказали о ненадлежащей работе и давлении на работников. Понимаю, что вопрос касается города, однако, не вмешиваться просто не имел права. Ситуацию держу на личном контроле. Уже связался с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем, руководителем предприятия Владимиром Евтушенко и руководителем СБУ в области Виталием Герсаком. Проведу предметные разговоры с каждым из них, - написал Александра Стадника.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» просит выделить 120 миллионов гривен в бюджете Николаева на 2020 год для компенсации предприятию за перевозку пассажиров льготной категории.