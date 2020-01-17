В Верховной Раде планируют повторно договориться о том, каким образом в сессионном зале рассмотреть тысячи поправок к законопроекту о рынке земли.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

По его словам, рабочая группа попытается упорядочить поправки от ОПЗЖ.

- Мы действительно делали заседание всех глав фракций. На этом заседании мы решили, что мы решили в воскресенье - у нас рабочая группа: господин Сольский и два представителя ОПЗЖ. Будет объединение этих поправок по идентичным принципам. После этого, уже во вторник будем понимать: если мы нашли компромисс, то мы пойдем через комитет снова. Если мы не нашли компромисс, то мы пойдем сразу же в зал, - подчеркнул Давид Арахамия.

Он отметил, что если поправки будут упорядочены, фракции подпишут новый меморандум о рассмотрении в зале. А комитет по вопросам аграрной политики повторно соберется для принятия решения.

- Мы договорились со всеми фракциями, чтобы найти путь (рассмотрения большого количества поправок в зале, - ред.). Если мы это делаем, то мы делаем совещание со всеми фракциями и принимаем меморандум ко второму чтению, - заявил Давид Арахамия.

Он отметил, что наибольшее количество поправок подано фракцией ОПЗЖ.

Ранее представители Национального штаба защиты родной земли возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием не допустить принятия законопроекта №2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».