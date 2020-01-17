Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект № 2653 «О внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине», принятие которого позволит Правительству определять территории и административные центры территориальных общин.

Об этом сообщают Буквы.

В частности, «за» документ проголосовали 288 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что действующим законодательством Украины не определен субъект принятия решений по определению административных центров и территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, что делает невозможным завершение процесса формирования способных территориальных общин и ставит под угрозу возможность проведения в 2020 году местных выборов на новой территориальной основе.

Целью законопроекта № 2653 является на законодательном уровне предоставить право Кабинету Министров принимать решения по определению административных центров территориальных общин и территорий территориальных общин, а также подавать в Верховную Раду Украины проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов, что позволит завершить процесс формирования способных территориальных общин и образовать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирования территориальных единиц.

Ранее сообщалось, что Очаков в Николаевской области может лишиться статуса города в случае принятия Верховной Радой законопроекта об административно-территориальной реформе.