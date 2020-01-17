Коблевская объединенная территориальная община хочет взять в концессию коммунальное предприятие «Дирекция оздоровительных учреждения «Причерноморье».

Об этом стало известно в четверг, 16 января, в ходе заседания рабочей группы Березанской РГА, на которой планировалось составить список условий для будущего концессионера КП «ДОЗ» Причерноморье», пишет Koblevo.news.

Как известно, в марте 2017 года КП «ДОЗ «Причерноморье» планировали передать в собственность Коблевской ОТГ, однако депутаты Березанского районного совета приняли решение сохранить предприятие на балансе района, отказавшись передавать его общине.

В декабре 2019 года было принято решение объявить конкурс на передачу в концессию «ДОЗ «Причерноморье». Как считают власти Березанского района, передача предприятия в концессию позволит привлекать большие деньги в бюджет.

Сообщается, что во время заседания рабочей группы представитель Коблевской ОТГ сообщил, что община может взять в концессию или арендовать имущество КП «ДОЗ» Причерноморье». Однако, по мнению главы бюджетной комиссии и депутата Коблевского сельского совета Михаила Галаева, у администрации ОТГ достаточное количество проблем и поднимать предприятие администрация Коблевской ОТГ не сможет.

— Руководство Коблевской громады хочет именно имущество, оно не хочет предприятие. У нас есть свое коммунальное предприятие, которое мы не способны финансировать. Оно тарифы уже так повысило, что люди за голову взялись. У нас очень много проблем, и руководство Коблевского сельского совета не справляется с этим, – сказал Михаил Галаев.

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь около 20 миллионов долларов инвестиций за счет концессии железнодорожных вокзалов в Днепре, Харькове, Николаеве, Хмельницком и Чопе.