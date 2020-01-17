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Глава Николаевской областной организации политической партии «Национальный корпус» Денис Янтарь заявил, что не понимает, что для Николаева сделал партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка, чтобы иметь перспективы стать мэром города.
Такое мнение Денис Янтарь высказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ вчера, 16 января.
Комментируя запланироанные на осень этого года местные выборы, Денис Янтарь рассказал, что на сегодняшний день видит троих основных претендентов на должность Николаевского городского головы: действующий мэр Александр Сенкевич, глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов, который уже участвовал в выборах городского головы в 2015 году, а также николаевский бизнесмен Владислав Чайка.
— Сейчас я вижу три основных кандидата, которые уже начинают свою избирательную кампанию: мэр Сенкевич, Дятлов и почему-то многое людей уже почему-то «отдали» мэрское кресло Владиславу Чайке. Это три основных кандидата. Я просто общаюсь с некоторыми бизнесменами и им уже кто-то начинает навязывать эту идею, что все уже решено, и будет только он мэром и все. Но на самом деле, такая очень натянутая история. Ничего еще не решено. Еще много времени и времени до выборов. Я не понимаю, что этот человек сделал для Николаева для того, чтобы мы говорили, что он должен быть мэром, - сказал Денис Янтарь.
Комментируя вероятность того, что Владислав Чайка будет баллотироваться от партии «Слуга народа», Денис Янтарь высказал мнение, что рейтинг президентской партии падает и не факт, что поможет Чайке на выборах.
Напомним, в декабре 2019 года Владислав Чайка рассказал, как в составе правительственной делегации участвовал в переговорах с Японией по строительству в Николаеве нового моста через реку Южный Буг.
Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».
В сентябре сообщалось, что Николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.
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Глава Николаевской областной организации политической партии «Национальный корпус» Денис Янтарь заявил, что не понимает, что для Николаева сделал партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка, чтобы иметь перспективы стать мэром города.
Такое мнение Денис Янтарь высказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ вчера, 16 января.
Комментируя запланироанные на осень этого года местные выборы, Денис Янтарь рассказал, что на сегодняшний день видит троих основных претендентов на должность Николаевского городского головы: действующий мэр Александр Сенкевич, глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов, который уже участвовал в выборах городского головы в 2015 году, а также николаевский бизнесмен Владислав Чайка.
— Сейчас я вижу три основных кандидата, которые уже начинают свою избирательную кампанию: мэр Сенкевич, Дятлов и почему-то многое людей уже почему-то «отдали» мэрское кресло Владиславу Чайке. Это три основных кандидата. Я просто общаюсь с некоторыми бизнесменами и им уже кто-то начинает навязывать эту идею, что все уже решено, и будет только он мэром и все. Но на самом деле, такая очень натянутая история. Ничего еще не решено. Еще много времени и времени до выборов. Я не понимаю, что этот человек сделал для Николаева для того, чтобы мы говорили, что он должен быть мэром, - сказал Денис Янтарь.
Комментируя вероятность того, что Владислав Чайка будет баллотироваться от партии «Слуга народа», Денис Янтарь высказал мнение, что рейтинг президентской партии падает и не факт, что поможет Чайке на выборах.
Напомним, в декабре 2019 года Владислав Чайка рассказал, как в составе правительственной делегации участвовал в переговорах с Японией по строительству в Николаеве нового моста через реку Южный Буг.
Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».
В сентябре сообщалось, что Николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.