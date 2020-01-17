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Депутаты Верховной Рады без обсуждения отклонили законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований, который прошел первое чтение.
Соответствующее решение поддержали 253 нардепа, против - 4, - сообщает Экономическая правда.
13 января финансовый комитет Рады рекомендовал не принимать закон о Бюро финансовых расследований.
По данным издания НВ Бизнес, причина такого решения парламентского комитета связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро финансовых расследований должно быть подконтрольно Офису президента, а не Минфину, как раньше было прописано в законопроекте.
2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.
Проект предусматривает создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.
Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.
Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица.
Напомним, ранее глава Налоговой службы Сергей Верланов сообщал, что законопроект о Службе финансовых расследований будет одним из первых, за которые проголосует новый парламент.
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Депутаты Верховной Рады без обсуждения отклонили законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований, который прошел первое чтение.
Соответствующее решение поддержали 253 нардепа, против - 4, - сообщает Экономическая правда.
13 января финансовый комитет Рады рекомендовал не принимать закон о Бюро финансовых расследований.
По данным издания НВ Бизнес, причина такого решения парламентского комитета связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро финансовых расследований должно быть подконтрольно Офису президента, а не Минфину, как раньше было прописано в законопроекте.
2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.
Проект предусматривает создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.
Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.
Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица.
Напомним, ранее глава Налоговой службы Сергей Верланов сообщал, что законопроект о Службе финансовых расследований будет одним из первых, за которые проголосует новый парламент.