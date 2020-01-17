Представители николаевского «Кластера судостроительной отрасли» обратились к президенту Украины, премьер-министру, главе СБУ и Генеральному прокурору с требованием прекратить давление и снять арест с завода «Океан».

Об этом стало известно сегодня, 17 января, в ходе заседания николаевского кластера судостроительной отрасли, – сообщает корреспондент НикВести.

Генеральный директор завода «Океан» Виктор Трубач проинформировал присутствующих о результатах работы предприятия за прошлый 2019 год, а также планах по его развитию на ближайшие три года.

— Нам кажется, что проблема с арестом завода на самом деле просто высосана из пальца, так как завод был абсолютно легально приобретен 2019 году, на открытых торгах, с выполнением всех норм закона. Что такое Океан за 2019 год? На завод было принято 650 человек персонала и на сегодняшний день составляет уже 720 человек. Основана программа владельцев завода – вернуть наших людей, которые работают за границей, вернуть их в семьи, в бизнес, в работу. За прошлый год к нам вернулось порядка 100 человек из Польши, Румынии, Прибалтики и достаточно успешно работают у нас на предприятии. Мы входим в пятерку предприятий по количеству уплаченных налогов. За 2019 год мы выплатили 94 миллиона гривен заработных плат. За последние время мы заключил первые два контракта с европейскими заказчиками. В том же 2019 году было выполнено порядка 12 судоремонтных заказов, в том числе для государственных предприятий. За 2019 год мы обработали порядка 16 тысяч тонн нашего украинского металла. Мы выполнили несколько громких проектов в части мостостроения. Это был полтавский мост, через реку Сула, «Шулявский» мост в Киеве, мы все выполнили в сроки, и заказчики остались довольны нашей работой. Благодаря полученным сертификатам и тому, что мы соответствуем международным требованиям, у нас появилась возможность заявить о себе как о судостроительном заводе в Европе. За прошлый год владельцы завода инвестировали в поддержание оборудования в надлежащем состоянии, в обучение персонала, получение сертификатов около 1,5 миллиона долларов. На 2020-2022 годы мы запланировали порядка 5 миллионов долларов инвестиций в модернизацию предприятия, – заявил Виктор Трубач.

Виктор Трубач отметил, что в связи с арестом имущества завода на сегодняшний день возникла угроза срыва ряда иностранных контрактов, а 720 сотрудников могут быть уволены.

— Мы очень рассчитываем на то, что уже в марте месяце у нас будут подписаны первые Европейские контракты как на строительство корпусов кораблей, так и на строительство уже полнокомплектного судна. Это пусть и небольшое судно, но это уже будет готовый пароход, начиная от закупки металла и спуском его на воду. Но что происходит сегодня? Предприятие абсолютно рабочее, имеет производственный потенциал, но почему государство пытается «положить» завод, который начал «вставать с колен», мы же даже еще плечи не успели расправить? Как только начали мы показывать какой-то результат, сразу же нужно вмешаться, остановить работу предприятия. Мы на все 100% уверены, что мы юридически чистая и белая, порядочная компания. Но те имедживые проблемы, которые нам сегодня создают, они достаточно сильно влияют на нашу работу. За последние несколько дней мы ответили на сотни звонков от потенциальных клиентов, от тех клиентов, с которыми мы уже сегодня работаем. Поверьте, когда заказчик из Голландии звонит и спрашивает: «Что будет с нами, вы нам построите наши баржи?». Сегодня 720 человек могут остаться на улице, мы потеряем имидж, это нанесет вред имиджу страны. Мы уверяем заказчиков в том, что все под контролем, что все контракты будут сданы вовремя, но никто в этом не может быть уверен, – отметил он.

В свою очередь исполнительный директор ООО ССК «Николаевская верфь» и член кластера Сергей Покуй призвал всех участников кластера и всех горожан встать на защиту завода и не допустить очередное прекращение его работы.

— Мы видим, что за год на заводе происходят изменения, завод работает, завод развивается. Мы, как кластер, надеемся, что завод даст возможность работать не только 1000 сотрудникам. Наших сограждан работает на судостроительных предприятиях в Европе около 30 тысяч, они вполне могут вернуться, вернуться к семьям и платить здесь налоги. Мы призываем общественность обратить внимание на эту ситуацию, не оставаться безразличным, так как если этим «силам» удастся разрушить завод, то мы снова откатимся на 10 лет назад, – заявил Сергей Покуй.

Директор Николаевского Регионального центра поддержки бизнеса Артем Ващиленко зачитал подготовленное обращение к президенту Украины, премьер-министру, главе СБУ и Генеральному прокурору с требованием снять арест с завода и провести расследование, по чьей вине и по чьей инициативе произошла ситуация с блокированием его работы.

— Мы подготовили открытое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к премьер-министру Алексею Гончаруку, к главе СБУ Ивану Баканову и Генеральному прокурору Украины Александру Рябошапке. Мы, представители компаний и учреждений, входящих в объединение «Морской кластер Украины», вынуждены обратиться к вам в связи с событиями, которые развиваются вокруг наших коллег, лидера отечественного кораблестроения, завода «Океан» в городе Николаеве. Мы глубоко обеспокоены дискредитацией судостроительного завода «Океан», организованной на фоне наложения ареста на собственность завода по инициативе Офиса генерального прокурора. В связи с этим мы просим вас предпринять все действия, чтобы не допустить причинение экономического ущерба, срыва международных контрактов, а также массовых увольнений корабелов. Мы требуем снять арест с имущества завода «Океан», а также прекратить уничтожение репутации предприятия, города Николаева и Украины как морской и судостроительной державы. Также провести расследования, чтобы узнать, с какой целью и по чьей указке был наложен арест на имущественный комплекс завода «Океан». Провести расследование на предмет участия и влияния спецслужб иностранных государств на действия сотрудников Офиса генерального прокурора по аресту и уничтожению завода «Океан», – заявил Артем Ващиленко.

Помимо это, присутствующие обратились к народным депутатам Украины от Николаевщины с просьбой вмешаться и разрешить эту конфликтную ситуацию, а также обратились к депутатам городского и областного советов с просьбой в кратчайшие сроки собрать сессии и выступить в поддержку завода «Океан».

Как известно, 14 января Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».

Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Ассоциация судостроителей Украины «Укрсудпром» требует снять арест с завода «Океан».