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Прокуратура выявила незаконное удерживание трех человек в Одесском следственном изоляторе (СИЗО).
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Как сообщается, во время визита заместителя прокурора Одесской области к заключенным в Одесском СИЗО был выявлен факт незаконного удерживания трех человек. Сотрудники СИЗО нарушили порядок помещения заключенных в специальные камеры.
Отмечается, что по факту инцидента было начато служебное расследование. Незаконно удерживаемые заключенные были сразу переведены в помещения камерного типа.
— Состояние соблюдения требований действующего законодательства в деятельности учреждений предварительного заключения и исполнения наказаний Одесской области, а также конституционных прав и законных интересов заключенных и осужденных находится под постоянным контролем прокуратуры Одесской области, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Житомирской области задержали банду, которая в течение длительного времени принудительно удерживала 7 мужчин и использовала их на разных работах.
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Прокуратура выявила незаконное удерживание трех человек в Одесском следственном изоляторе (СИЗО).
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Как сообщается, во время визита заместителя прокурора Одесской области к заключенным в Одесском СИЗО был выявлен факт незаконного удерживания трех человек. Сотрудники СИЗО нарушили порядок помещения заключенных в специальные камеры.
Отмечается, что по факту инцидента было начато служебное расследование. Незаконно удерживаемые заключенные были сразу переведены в помещения камерного типа.
— Состояние соблюдения требований действующего законодательства в деятельности учреждений предварительного заключения и исполнения наказаний Одесской области, а также конституционных прав и законных интересов заключенных и осужденных находится под постоянным контролем прокуратуры Одесской области, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Житомирской области задержали банду, которая в течение длительного времени принудительно удерживала 7 мужчин и использовала их на разных работах.