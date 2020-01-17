Прокуратура выявила незаконное удерживание трех человек в Одесском следственном изоляторе (СИЗО).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как сообщается, во время визита заместителя прокурора Одесской области к заключенным в Одесском СИЗО был выявлен факт незаконного удерживания трех человек. Сотрудники СИЗО нарушили порядок помещения заключенных в специальные камеры.

Отмечается, что по факту инцидента было начато служебное расследование. Незаконно удерживаемые заключенные были сразу переведены в помещения камерного типа.

— Состояние соблюдения требований действующего законодательства в деятельности учреждений предварительного заключения и исполнения наказаний Одесской области, а также конституционных прав и законных интересов заключенных и осужденных находится под постоянным контролем прокуратуры Одесской области, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Житомирской области задержали банду, которая в течение длительного времени принудительно удерживала 7 мужчин и использовала их на разных работах.