Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Там отметили, что Сикорский обнародовал у себя на странице в Instagram фото путешествия в Россию.

— Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, которые сохраняют в Украине мирную жизнь, — говорится в заявлении «Агробизнес».

Там добавили, что контракт с Сикорским разорвали в одностороннем порядке из-за нарушения его норм.

— В это время, когда он в экипировке нашей команды выехал в страну-оккупантку, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли, — отметили в клубе.

Напомним, матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между «Райо Вальекано» и «Альбасете» приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.