Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране 8 января, доставят самолетом в Киев 19 января.

«В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран», — говорится в сообщении.

Тела украинцев доставят в аэропорт Борисполь. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00. Сбор у входа в Терминал В в 12:00, сообщила пресс-служба МАУ. Доступ открыт для всех.

Напомним, 16 января эксперты МВД Украины получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины в авиакатастрофе МАУ у Тегерана.