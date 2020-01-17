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«В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран», — говорится в сообщении.
Тела украинцев доставят в аэропорт Борисполь. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00. Сбор у входа в Терминал В в 12:00, сообщила пресс-служба МАУ. Доступ открыт для всех.
Напомним, 16 января эксперты МВД Украины получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины в авиакатастрофе МАУ у Тегерана.
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«В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран», — говорится в сообщении.
Тела украинцев доставят в аэропорт Борисполь. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00. Сбор у входа в Терминал В в 12:00, сообщила пресс-служба МАУ. Доступ открыт для всех.
Напомним, 16 января эксперты МВД Украины получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины в авиакатастрофе МАУ у Тегерана.