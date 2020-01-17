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Фракция «Европейская Солидарность» направила депутатский запрос о причинах отсутствия на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране, главе Офиса президента Андрею Богдану, главе СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Арсену Авакову.
Запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады, сообщили в пресс-службе «ЕС».
— Владимиром Зеленским при СНБО был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737. Но обращаем ваше внимание, что на указанном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который, по информации СМИ, возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, глава СБУ Иван Баканов и министр внутренних дел Арсен Аваков, – говорится в запросе.
Во фракции убеждены, что отсутствие на этом совещании глав органов государственной власти, ответственных за национальную безопасность, предотвращение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, а также борьбы с терроризмом, является недопустимым.
Парламентарии потребовали от руководителя ОПУ и глав СБУ и МВД предоставить официальный ответ на вопрос, принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба. В случае их отсутствия на заседании требуется ответить, находились ли они в это время в официальном отпуске.
Напомним, 8 января при Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
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Фракция «Европейская Солидарность» направила депутатский запрос о причинах отсутствия на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране, главе Офиса президента Андрею Богдану, главе СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Арсену Авакову.
Запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады, сообщили в пресс-службе «ЕС».
— Владимиром Зеленским при СНБО был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737. Но обращаем ваше внимание, что на указанном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который, по информации СМИ, возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, глава СБУ Иван Баканов и министр внутренних дел Арсен Аваков, – говорится в запросе.
Во фракции убеждены, что отсутствие на этом совещании глав органов государственной власти, ответственных за национальную безопасность, предотвращение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, а также борьбы с терроризмом, является недопустимым.
Парламентарии потребовали от руководителя ОПУ и глав СБУ и МВД предоставить официальный ответ на вопрос, принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба. В случае их отсутствия на заседании требуется ответить, находились ли они в это время в официальном отпуске.
Напомним, 8 января при Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.